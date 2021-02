Öğretmenlikten ahşap ustalığına

Açtığı ahşap atölyesinde her türlü süsleme ve işlemeyi yapıyor. 12 yıl boyunca sözleşmeli olarak devlet okullarında öğretmenlik yaptığını belirten Gün, “Üç yıl önce boş zamanım çok olduğu için evde hem hobi hem de ‘Acaba ek gelir olur mu?’ düşüncesiyle ahşap yakma makinası aldım, bu işe başladım. Her geçen gün kendimi geliştirdim. Evin bir odasını atölyeye çevirerek ahşap tablolar yaptım. Şu anda tornadan tutun, kıl testere, susak kabağı işçilikleri, cam kazıma işlemleri, çeşitli mobilyalarla duvar süslemelerine varana kadar değişik alanlarda çalışıyorum. Türkiye’nin birçok noktasına ürünlerimi gönderiyorum, siparişlere yetişemiyorum” dedi.



Gençlere ve ailelerine tavsiyelerde bulunan Gün, “İş bana gelsin diye beklemesinler, sürekli üretime yönelik çalışmalar yapsınlar. Herkes doktor, avukat olacak diye bir şey yok. Dünyanın şu an en büyük sorunu tüketim, herkes üretmeli” diye konuştu.