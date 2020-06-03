Oğuz’a müdahaleye İGC’den tepki geldi

Kültürpark’ta belediye adına görev yapan güvenlik görevlileri tarafından sorguya çekildiğini ileri süren sürekli basın kartı sahibi gazeteci Mustafa Oğuz, güvenlikçilerin fotoğraf makinesine de el koyarak çektiği fotoğraflara bakmak istediklerini aktardı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti de olaya tepki gösterdi “Haber yapma özgürlüğü engellenmez” dedi.