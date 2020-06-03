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    HaberlerEge Haberleri Oğuz’a müdahaleye İGC’den tepki geldi
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    03.06.2020 - 07:00 |

    Oğuz’a müdahaleye İGC’den tepki geldi

    Kültürpark’ta belediye adına görev yapan güvenlik görevlileri tarafından sorguya çekildiğini ileri süren sürekli basın kartı sahibi gazeteci Mustafa Oğuz, güvenlikçilerin fotoğraf makinesine de el koyarak çektiği fotoğraflara bakmak istediklerini aktardı.

    Oğuz’a müdahaleye İGC’den tepki geldi

    Kültürpark’ta belediye adına görev yapan güvenlik görevlileri tarafından sorguya çekildiğini ileri süren sürekli basın kartı sahibi gazeteci Mustafa Oğuz, güvenlikçilerin fotoğraf makinesine de el koyarak çektiği fotoğraflara bakmak istediklerini aktardı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti de olaya tepki gösterdi “Haber yapma özgürlüğü engellenmez” dedi.

    Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
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