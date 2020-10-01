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    01.10.2020 - 00:04 |

    Oğuzhan Özkaya’dan miniklere helikopterle tur

    Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları, bünyesindeki Havacılık Okulu ile Yelki pistinin açılışını, ilkokula başlayan minikleri ve kentteki başarılı öğrencileri uçurarak yaptı.

    Oğuzhan Özkaya’dan miniklere helikopterle tur

    Düzenlenen etkinlikte, Oğuzhan Özkaya Balçova İlkokulu öğrencileri ile birlikte Urla Atatürk İlkokulu okul birincisi İclal Zeynep Çınar ve 500 çocuk arasında İstiklal Marşı okuma yarışması birincisi olan Miray Tepebaşı, helikoptere binip İzmir turu attı. Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözünü yaşatmak istediklerini belirten okulun Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, “İzmirli öğrencileri, helikopter turu ile ödüllendirip pandemi döneminde derslerine karşı motivasyonlarını artırmayı istedik. Küçük yaşta böyle bir deneyim kazanan çocukların ileride havacılıkla ilgili meslekleri seçeceklerine inanıyoruz. Lise son sınıftaki tüm öğrencilerimiz uçuş sertifikası alacak. Ayrıca veliler ve katılmak isteyen herkese eğitim verilecek. Öte yandan hangar ve pist, çevreye acil iniş gerektiren durumlarda hizmet verecek” dedi.

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