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    HaberlerEge Haberleri Oktay, kendini karantinaya aldı
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    17.03.2020 - 07:00 |

    Oktay, kendini karantinaya aldı

    Moskova’da 2-15 Mart günlerinde düzenlenen ‘Inturmarket Turizm Fuarı’na belediye meclis üyesi Ali Kırlı ile birlikte katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Türkiye’ye döndü.

    Oktay, kendini karantinaya aldı

    Moskova’da 2-15 Mart günlerinde düzenlenen ‘Inturmarket Turizm Fuarı’na belediye meclis üyesi Ali Kırlı ile birlikte katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Türkiye’ye döndü. Oktay, Kırlı ile birlikte kendilerini 14 gün toplumdan izole etme kararı aldıklarını kaydetti. Sağlık Bakanlığı’nın yurtdışına gidenler için 14 gün evden dışarı çıkmama ve kimseyle görüşmeme uyarısının dikkate alınması gerektiğini belirten Oktay, “Giderken de gelirken de gerekli şartlara ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterdik” dedi. Oktay, görevlerini iletişim araçları aracılığıyla evden yürüteceğini kaydetti. l AA

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