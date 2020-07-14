Oktay’a uzaktan ziyaretçi geldi

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret etti. Ziyarette Tümtürk’e, Doğu Türkistan Milli Meclisi Marmaris Temsilcisi Ahmet Yılmaz da eşlik etti. Seyit Tümtürk, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘uygar’ sözcüğünü Uygur Türklerinden etkilenerek Türkçeye armağan ettiğini söyledi, “Doğu Türkistan kültürünün daha iyi tanıtılması için Marmaris’te çeşitli etkinlikler düzenlenebileceğini belirten Tümtürk, belediyenin de desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Mehmet Oktay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Doğu Türkistanlı soydaşlar için her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.