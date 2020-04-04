Okul bahçeleri rengarenk oldu

Turgutlu Belediyesi, okulların bahçelerini çocuklar için renklendiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çetin Akın, “Hepimizin bildiği gibi korona virüs riskine karşı öğrencilerimiz 30 Nisan’a kadar eğitimlerine evlerinde devam edecekler. Öğrencilerimizin okullarına geri dönmesini, okul bahçelerinde keyifli zamanlar geçirmelerini dört gözle bekliyoruz” dedi.