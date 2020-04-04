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    04.04.2020 - 00:01 |

    Okul bahçeleri rengarenk oldu

    Okul bahçeleri rengarenk oldu

    Turgutlu Belediyesi, okulların bahçelerini çocuklar için renklendiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çetin Akın, “Hepimizin bildiği gibi korona virüs riskine karşı öğrencilerimiz 30 Nisan’a kadar eğitimlerine evlerinde devam edecekler. Öğrencilerimizin okullarına geri dönmesini, okul bahçelerinde keyifli zamanlar geçirmelerini dört gözle bekliyoruz” dedi.

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosu Milli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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    Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
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