10.03.2020 - 00:00 |
Okullar atık topluyor
Edremit Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği işbirliğiyle başlatılan “Atık Pil Toplama Kampanyası” devam ediyor.
Çalışmalarla okullardan 229 kilo pil topladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü, tüm okulları yarışmaya katılmaya davet etti.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.