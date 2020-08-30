‘Okullar plajlardan güvenli’

Ulaştırma ve Altyağı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşüldü, servis taşımacılığı yapan esnafın sorunları anlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da mektup yazıldı. Mesleki yeterlilik belgesinin kaldırılması, tarifelerin yeniden düzenlenmesi, araç yaşı ve rehber personel şartlarının değiştirilmesi istendi. Korsan taşıma yapanlara yönelik mobil ekiplerin kurulması talep edildi. Kamuoyunda okulların tehlikeli olduğuna yönelik bir algı yaratılmaya çalışıldığını ifade eden

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Başkanı Hasan Basri Bostancı, okulların plajlardan daha güvenli olduğunu söyledi, “Servislerimiz düzenli olarak dezenfekte ediliyor ve edilecek. Ateş ölçülecek, ayakta yolcu taşınmayacak. Sosyal mesafe konusunda belediye otobüslerinde sosyal mesafe kuralları neyse biz de onu uygulayacağız” dedi.