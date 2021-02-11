‘Okullara destek temel görevimiz’

Avni Gemicioğlu İlköğretim Okulu Müdürü Enver Avdal, okullarına destek veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ziyaretinde bulundu, “Birçok konuda bize yardımcı oldunuz. Kapı kolundan boya badanaya kadar tüm tamir ve tadilatlarımızı yaptınız. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve okulumuz adına çok teşekkür ederiz” dedi.



Şehzadeler Belediyesi’nin ilçedeki tüm okullara belediyenin kurulduğu günden bu yana gereken desteği sağladığını vurgulayan Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Son olarak, okulumuzdan gelen talepler üzerine, bakım ve boyama ihtiyaçlarını giderdik. İnşallah, bu pandemi süreci sona ersin de, çocuklarımız okullarına kavuşsun, okullarımız yeniden şenlensin. Fedakârca hizmet eden okul idarecilerimize, okul aile birliği yöneticilerimize, tüm velilerimize teşekkür ediyorumm” dedi.