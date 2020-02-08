08.02.2020 - 00:14 |
Okullarda atık pil toplama kampanyası
Bodrum Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi işbirliğinde ilçedeki okullar arasında ‘Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası’ başlatıldı.
Belediye, 107 okula atık pil toplama kutusu dağıttı. Her yıl yapılacak kampanyayla öğrencilere atık pilleri toplama alışkanlığı kazandırılması, atık pillerin de düzenli bertaraf edilmesi hedefleniyor.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.