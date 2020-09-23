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    HaberlerEge Haberleri Okulların dört bir yanı temizleniyor
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    23.09.2020 - 07:00 |

    Okulların dört bir yanı temizleniyor

    Karabağlar Belediyesi, yüz yüze eğitimin başladığı okulları dezenfekte ediyor.

    Okulların dört bir yanı temizleniyor

    Karabağlar Belediyesi, yüz yüze eğitimin başladığı okulları dezenfekte ediyor. Okullar, sınıflarından tuvaletlerine, koridorlarından girişlerine kadar ilaçlanıyor. İşlem sırasında çocuklara zarar vermeyecek dezenfeksiyon ürünleri kullanılıyor. Miniklerin eğitim yaşamları boyunca başarılı ve sağlıklı olmalarını dileyen Başkan Muhittin Selvitopu, “Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

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