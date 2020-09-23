Okulların dört bir yanı temizleniyor

Karabağlar Belediyesi, yüz yüze eğitimin başladığı okulları dezenfekte ediyor. Okullar, sınıflarından tuvaletlerine, koridorlarından girişlerine kadar ilaçlanıyor. İşlem sırasında çocuklara zarar vermeyecek dezenfeksiyon ürünleri kullanılıyor. Miniklerin eğitim yaşamları boyunca başarılı ve sağlıklı olmalarını dileyen Başkan Muhittin Selvitopu, “Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.