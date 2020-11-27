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    27.11.2020 - 07:00 |

    ‘Okulum Temiz’

    TSE’nin belirlediği, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı’nda yer alan kriterleri yerine getiren Rota Eğitim Kurumları “Okulum Temiz Belgesi” aldı. Salgının önlenmesine yönelik okul içinde uygulanan önlemler tescilledi.

    ‘Okulum Temiz’

    TSE’nin belirlediği, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı’nda yer alan kriterleri yerine getiren Rota Eğitim Kurumları “Okulum Temiz Belgesi” aldı. Salgının önlenmesine yönelik okul içinde uygulanan önlemler tescilledi.
    Üst düzey önlemler aldıklarını belirten Genel Müdür Kadir Açıkbaşlar, “Termal kameralarla kontroller yapıyoruz. Sağlık personelimiz her an görev başında. Tek kişilik sıralarda mesafe, maske ve temizlik kurallarına titizlikle uyuluyor. Okulların yüz yüze eğitime başlayacağı günlerde kullanacağımız prosedürleri yazılı hale getirdik. İçinde bulunduğumuz bu süreci sağlıklı şekilde atlatıp bir an önce öğrencilerimize kavuşacağımız günleri özlemle bekliyoruz” dedi.
    Belge, TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğü tarafından Açıkbaşlar ve ve Ortaokul Müdürü H. İlker Duru’ya teslim edildi.

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