05.12.2020 - 07:00 | | EŞBER OKAYER DHA
Okyanus balığı, Ege Denizi’nde bulundu
Kuşadası’nda avlanmaya çıkan amatör balıkçıların oltalarına 15 kilogram ağırlığında doğal yaşam alanı okyanuslar olan 1.5 metre uzunluğunda, 15 kilo ağırlığında ‘lambuka’ balığı takıldı.
Kuşadası’nda avlanmaya çıkan amatör balıkçıların oltalarına 15 kilogram ağırlığında doğal yaşam alanı okyanuslar olan 1.5 metre uzunluğunda, 15 kilo ağırlığında ‘lambuka’ balığı takıldı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrasında tekneye alınabilen balığa Ege’de çok nadir rastlandığı belirtildi.