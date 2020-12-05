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    HaberlerEge Haberleri Okyanus balığı, Ege Denizi’nde bulundu
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    05.12.2020 - 07:00 | | EŞBER OKAYER DHA

    Okyanus balığı, Ege Denizi’nde bulundu

    Kuşadası’nda avlanmaya çıkan amatör balıkçıların oltalarına 15 kilogram ağırlığında doğal yaşam alanı okyanuslar olan 1.5 metre uzunluğunda, 15 kilo ağırlığında ‘lambuka’ balığı takıldı.

    Okyanus balığı, Ege Denizi’nde bulundu

    Kuşadası’nda avlanmaya çıkan amatör balıkçıların oltalarına 15 kilogram ağırlığında doğal yaşam alanı okyanuslar olan 1.5 metre uzunluğunda, 15 kilo ağırlığında ‘lambuka’ balığı takıldı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrasında tekneye alınabilen balığa Ege’de çok nadir rastlandığı belirtildi.

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