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    HaberlerEge Haberleri “Olanağı olan kendi üretsin’’
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    22.04.2020 - 07:00 |

    “Olanağı olan kendi üretsin’’

    Karaburun Belediyesi’nin yerelde kalkınma hedefiyle vatandaşa dağıttığı 14 bin sebze fidesi kısa sürede tükendi. Dikimler başladı,

    “Olanağı olan kendi üretsin’’

    Karaburun Belediyesi’nin yerelde kalkınma hedefiyle vatandaşa dağıttığı 14 bin sebze fidesi kısa sürede tükendi. Dikimler başladı, 18 bin fide daha dağıtılacak. Sosyal medya hesaplarından yapılan duyurunun ardından birkaç dakika içinde yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirten Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “İlçemizin tarım alanlarında Nisan ayı ile birlikte sebze fidelerinin dikim heyecanı ve telaşı başlar. Hedefimiz, ekilmeyen tek karış toprak bırakmamak. Vatandaşlarımız hem kendi sebzesini üretmenin keyfini yaşasın hem sağlıklı gıdaya erişsin istiyoruz. Yerelde kalkınma hedefimiz doğrultusunda domates, patlıcan, biber ve salatalık fidelerini dağıttık” dedi.

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