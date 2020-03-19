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    HaberlerEge Haberleri Oldu mu Başkan!
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    19.03.2020 - 07:00 |

    Oldu mu Başkan!

    Koronavirüs tehlikesine karşın geçen haftasonu Acı Ot Festivali’ni ertelemeyen Bodrum’da Başkan Aras’ın salgın riskinin artması üzerine, “İlçemize gelmeyin” açıklamasına, mülk sahipleri sert tepki gösterdi, “İstediğimiz zaman geliriz” dedi

    Oldu mu Başkan!

    ÜLKEMİZDEKİ koronavirüs vaka sayısının artmasının ve okulların da tatil edilmesiyle birlikte büyükşehirlerde yaşayan yazlıkçılar, sahil beldelerine gitmeye, bazıları da dağlık ve ormanlık alanlara yakın bölgelerden ev kiralamaya başladı. Geçen hafta düzenlenen Acı Ot Festivali’ni iptal etmeyen Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yazlıkçılara yaptığı, “Bodrum’a gelmeyin” açıklaması, vatandaşlardan çok büyük tepki görmesine neden oldu.

    ‘HER ŞEYİNİ ÖDÜYORUZ, KİMSE KARIŞAMAZ’

    BAŞKAN Aras’ın bu sözlerine ülkenin çeşitli kentlerinde oturan ve Bodrum’da mülk sahibi olan vatandaşlar tepki gösterdi, “Emlak ve çevre vergilerini, elektriğini, suyunu, güvenlik ücretini, atık bedelini ödüyoruz. Yazın gelin deniyor da, henüz sokağa çıkma yasağı uygulamada yokken neden gelmeyin uyarısı yapılıyor! Buna anlam vermek gerçekten çok zor. Bodrum’a istediğimiz zaman gelir, istediğimiz zaman da gideriz. Kimse karışamaz” yanıtını verdi.

    Sosyal medyadan eleştiri

    - Kos Adası’ndan gelen hiç kimsenin karantinaya alınmadığını öğrendik.
    - Pazaryerlerinin yaşanan olumsuz sürece rağmen dezenfekte edilmediği gelen haberler arasında.
    - Hastanemiz yetersiz deniliyor. Peki, turizmden kazanılan gelirlerle ne yapılıyor?
    - O zaman yazın da Bodrum’a gitmeyelim.
    - Yazın 5 liralık yiyeceği 50 liraya satanlar için de aynı duyarlılığı gösterin.
    - Evler satılır, emlak, çevre vergilerimizi öderken iyi.
    - Biraz moral bulmaya çalışıyoruz, konaklayacak imkanımız varsa neden gelmeyelim?
    - Bodrum’un nüfusu 180 bin. Yazın daha da artıyor. Bugüne kadar neden sağlık hizmetleri artırılmadı

    ‘Sadece 17 yoğun bakım yatağı var’

    Başkan Ahmet Aras açıklamasında, “Okulların tatil edilmesiyle birlikte, 16 Mart’tan bu yana ciddi nüfus artışı yaşıyoruz. Sağlık hizmeti yetersiz kalacak. Hastanelerimizde 17 yoğun bakım yatağı var. Mevcut nüfusa bile çok az” demişti.

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