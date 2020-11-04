Öldüren, deprem değil çürük bina

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, 30 Ekim’de meydana gelen İzmir depremiyle ilgili bir açıklama yaptı, “Deprem değil; felaketten ders almamak, denetimsizlik, tedbirsizlik, yasadışılığı özendirmek ve böylece enkaza dönüşen çürük binalar öldürüyor” dedi.

Ege-Koop olarak 36 yılda 5 milyon metrekare alanda 30 bin konut ürettiklerini belirten Aslan, “Tüm bu deneyimimizi, depreme dayanıklılık ve kapsayıcı bir kentsel dönüşüm operasyonunda da kullanmaya hazırlıklı ve donanım sahibiyiz. Bugüne kadar konutlarımızın hiçbiri, yaşadığımız sarsıntılardan, deprem felaketinden en küçük bir şekilde bile etkilenmedi” vurgusunu yaptı.

İzmir’de her iki konuttan birinin İmar Kanunu’na aykırı olarak inşa edildiğini öne süren Hüseyin Aslan, “İmar affıyla 31 Aralık 2017’den önce yapılan ruhsatsız, kaçak binalar yasal hale getirildi. Af ve denetimsiz olarak inşa edilen depreme dayanıksız riskli konutlar, depremde ölüme ve yıkıma davetiye çıkarıyor. İzmir’deki deprem felaketi bir kez daha göstermiştir ki, deprem değil denetimsiz inşa edilen zemini çürük binalar ve tedbirsizlik öldürüyor” diye konuştu.

‘İzmir ilk sırada’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2018’de uygulamaya konulan imar affından İzmir’de 811 bin 452 vatandaşın yararlandığını dile getiren Aslan, “31 Aralık 2017’den önce yapılan ruhsatsız, bir anlamda kaçak yapılar yasal hale getirildi. Kentte, yaklaşık olarak her 2 konuttan 1’i İmar Kanunu’na aykırı, kaçak konutlardan, riskli ve depreme dayanıksız yapılardan oluşuyor. İstanbul, afla yasal hale getirilen 1 milyon 747 bin konutla ilk sırada. İzmir ise, 811 bin 452 imar affı başvurusuyla, nüfusa oranlandığında Türkiye’de ilk sırada” şeklinde konuştu.

Depremden ders çıkararak etkin bir yapı denetim sisteminin oluşturulması ve daha fazla geç kalınmadan İzmir’de kapsamlı kentsel dönüşüm operasyonunun başlatılması gerektiğine dikkat çeken Genel Başkan Aslan, şu vurguları yaptı:

“Bu; ötelenemez, güncel ihtiyaç haline gelmiştir. Geniş bir katılımla ve bilim insanlarının görüşlerine önem verilerek depremin anayasası olan deprem mastır planı hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır. Riski ortadan kaldıracak, katılımcı ve kapsayıcı bir kentsel dönüşüm operasyonu, İzmir’de ne yazık ki başlatılamıyor.”