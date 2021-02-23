‘Öleceğimi düşündüm’

Acil tıp bölümünde çok sayıda hastayı yaşama bağlayan ve birçok başarılı hekimi tıp dünyasına kazandıran Prof. Dr. Sedat Yanturalı, hastaneye bu kez Kovid-19 hastası olarak yattı. Görevinin başına dönen Yanturalı, “Hastalığı kendime yakıştıramamıştım. Üşüme, titreme, nefes darlığı oldu. Akciğer tomografisini görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Hastaneye yatırıldım, kan ve oksijen seviyem de düşünce hastalığı atlatamayacağım düşüncesi de belirmeye başladı” dedi. l AA