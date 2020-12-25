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    25.12.2020 - 07:00 |

    Oltaları mesafeli atacaklar

    Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarında kişilerarası en az üç metre mesafe olacak şekilde işaretleme yaptı.

    Oltaları mesafeli atacaklar

    Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarında kişilerarası en az üç metre mesafe olacak şekilde işaretleme yaptı. Ekipler, sahil boyunca anons yaparak olta balıkçılarının sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda da uyarıda bulundu.

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