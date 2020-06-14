Oltaya 1.5 metrelik köpekbalığı takıldı

Tezgaha koyulan köpekbalığı, kilosu 40 liradan satışa sunuldu. 18 yıldır balıkçılık yapan Koray Koyuncu, “Sürekli tüketilen, bilinen balıkların aksine, bu tür köpekbalığı pek makbul görmez. Satın alan da olmaz. Kanser hastalıklarına ciğeri ve eti iyi geldiği inanılarak, rahatsızlıkları bulunanlar tercih ediyor” dedi. l DHA