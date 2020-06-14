14.06.2020 - 00:03 |
Oltaya 1.5 metrelik köpekbalığı takıldı
Marmaris’in açık denizlerinde balıkçıların oltasına 1.5 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpekbalığı takıldı.
Tezgaha koyulan köpekbalığı, kilosu 40 liradan satışa sunuldu. 18 yıldır balıkçılık yapan Koray Koyuncu, “Sürekli tüketilen, bilinen balıkların aksine, bu tür köpekbalığı pek makbul görmez. Satın alan da olmaz. Kanser hastalıklarına ciğeri ve eti iyi geldiği inanılarak, rahatsızlıkları bulunanlar tercih ediyor” dedi. l DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz