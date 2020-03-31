Ölüm yoluna çözüm istedi

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ahmet Arslan döneminde temeli atılan 20.5 kilometrelik Tire-Belevi yolunun bitirilmesi gerektiğini belirtti. Yolun, çok sayıda kaza olması nedeniyle ölüm yolu olarak anıldığına dikkat çeken Sertel, “Yolun sadece 5.4 kilometresi tamamlandı. Çağrımı yineliyorum. Yeni Ulaştırma Bakanımıza sesleniyorum. Vatandaşlarımızın rahatlaması için Tire-Belevi yolunda çalışmalar hazlandırılsın” dedi.