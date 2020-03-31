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    HaberlerEge Haberleri Ölüm yoluna çözüm istedi
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    31.03.2020 - 07:00 |

    Ölüm yoluna çözüm istedi

    CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ahmet Arslan döneminde temeli atılan 20.5 kilometrelik Tire-Belevi yolunun bitirilmesi gerektiğini belirtti.

    Ölüm yoluna çözüm istedi

    CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ahmet Arslan döneminde temeli atılan 20.5 kilometrelik Tire-Belevi yolunun bitirilmesi gerektiğini belirtti. Yolun, çok sayıda kaza olması nedeniyle ölüm yolu olarak anıldığına dikkat çeken Sertel, “Yolun sadece 5.4 kilometresi tamamlandı. Çağrımı yineliyorum. Yeni Ulaştırma Bakanımıza sesleniyorum. Vatandaşlarımızın rahatlaması için Tire-Belevi yolunda çalışmalar hazlandırılsın” dedi.

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