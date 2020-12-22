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    22.12.2020 - 00:03 | | İZMİR DHA

    Ömrü uzatan poliklinik

    Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi kalp yetmezliği hastalarına özel birim açtı

    Ömrü uzatan poliklinik

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi, kalp yetmezliği yaşayan hastalara şifa dağıtıyor. Kardiyoloji Kliniği’nden Doç. Dr. Cihan Altın, “Hastalığın yakın takibi yaşam kalitesinin ve süresinin artırılması açısından büyük önem arz eder. Polikliniğimizde en yeni ilaçlar tecrübeli uzman hekimler denetiminde veriliyor. Kalbin kasılmasına katkı sağlayan kardiyak resenkronizasyon tedavisi veya ölümcül ritim bozukluklarına bağlı ani ölümü engelleyebilen kalp pilleri uygun hastalarda kullanılıyor” dedi. Kalp kapağının tam kapanmaması nedeni ile kalp yetmezliği yaşayan hastaların özel tekniklerle tedavi edildiğini sözlerine ekleyen Altın, “Uygun hastalarda koroner arter bypass açık kalp ameliyatı veya anjiyografi ile stent takılması uygulanabilir. Yaşam beklentisi ileri kısıtlı olan hastalarda kalp destek cihazı uygulanması ve kalp nakli yapılabilir” diye konuştu.

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