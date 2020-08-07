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    HaberlerEge Haberleri Omuz yırtığında kapalı yöntem
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    07.08.2020 - 00:02 |

    Omuz yırtığında kapalı yöntem

    Omuz yırtığında kapalı yöntem

    İzmir Kent Hastanesi Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Akel, sıklıkla görülen; omuz ağrısı, kolu yukarıya kaldıramama, sırta götürememe gibi şikayetlerin, halk arasında omuz yırtığı olarak adlandırılan rotator manşet yırtığından kaynaklandığını söyledi. Ciddi ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açan bu yırtığın tedavisinde çeşitli seçenekler olduğunu belirten Akel, şöyle konuştu: “Fizik tedavi, enjeksiyonlar, kapalı veya açık yırtık onarımı, kas nakli gibi seçenekler mevcuttur. Kapalı yöntemde her biri yaklaşık 1 cm olan 3 veya 4 kesiden uygun aletler yardımıyla yırtık onarımı yapılır. Ameliyat günü hastalar taburcu olabilir. Yırtık onarımı sonrası uygun fizik tedaviyle hastalar 1,5-2 ay içinde hareket kabiliyetini kazanır.”

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