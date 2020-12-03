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    HaberlerEge Haberleri Onbinlerce maske esnafa dağıtılacak
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    03.12.2020 - 00:01 |

    Onbinlerce maske esnafa dağıtılacak

    Koronavirüsle mücadele konusunda yoğun mesai harcayan Pamukkale Belediyesi, esnafa maske desteği veriyor.

    Onbinlerce maske esnafa dağıtılacak

    Düzenli olarak işyerlerini dezenfekte eden belediye, bu sefer de maske dağıtımı yapmaya başladı. Destekten dolayı memnun olduğunu dile getiren esnaf, “Belediyemiz çok iyi hizmetler yapıyor. Başkanımız Avni Örki, her konuda bizim yanımızda” dedi. Virüsle mücadelenin sürdüğünü belirten Başkan Örki de, “Koronavirüse karşı mücadeleyi hep birlikte hareket ederek birlikte başaracağız” diye konuştu.

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