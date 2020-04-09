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    HaberlerEge Haberleri Önce pişirdi sonra dağıttı
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    09.04.2020 - 00:02 |

    Önce pişirdi sonra dağıttı

    Koçarlı halkına sağlıklı ve hesaplı ekmek sunmak için çalışmalarını tamamlayan Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “İlçemize ne yapsak az” dedi

    Önce pişirdi sonra dağıttı

    Koçarlı Belediyesi iştiraki olan Koçarlı Menderes Halk Ekmek hizmete başladı. İmalatı yapılan ekmeklerin ilk partisi, Belediye Başkanı Nedim Kaplanı’ın elinden çıktı.

    Mersinbelen Mahallesi’nde kurulan tesiste imalatı yapılan ekmekler, Koçarlı ilçesi Adnan Menderes parkı önünde kurulan büfede 1 liradan halka satışa sunulmaya başlandı.

    Odun ateşinin lezzeti

    Katkı maddesi içermeyen, hijyenik koşullarda üretilen ekmekler de vatandaşın beğenisini topladı. Şimdilik 4 bin ekmek imal eden Koçarlı Belediyesi’nin talepler nedeniyle imalatta artışa gideceği ifade edildi. 

    Kaplan, “Burada imalatı yapılan ekmeklerimiz çam kozalağı ve odun ateşinde fırınlanması sebebiyle lezzet olarak damak tadımıza daha çok hitap edecek. Ustalarımız işinin ehli ve en önemlisi hijyene önem veriyoruz. Her daim soframızda baş köşeyi alan ekmek, Koçarlı Menderes Halk Ekmek tarafından hem kaliteli hem de ucuz olarak halka sunuluyor. Bir yıl önce yola çıkarken söylediğimiz gibi, “Koçalı’ya ne yapsak az” İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

     

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