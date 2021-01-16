‘Önceliği, zemine vermemiz gerek’

Kentin zemini değerlendiren Prof. Dr. Sözbilir, “İzmir’de, yumuşak yani zayıf zeminler var. Buna ‘alüvyon’ adı veriliyor. Mutlaka o zeminlerin jeolojik- jeoteknik analizleri yapılması gerekiyor. Arkasından zemin etütleri yapılır. Ondan sonra o parametrelere göre statik proje yapılır, bina çıkılır. Ama 1999 yılından önceki çalışmalarda bu tür raporlar zorunlu değildi. Bayraklı tarafında yıkılan 17 binada da zemin etütü yoktu” dedi. Bayraklı’daki alüvyon zemin üzerine inşa edilen 5 bine yakın yapıda hasar olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Özellikle ‘ağır’ hasarlıların yıkılması gerekiyor” diye konuştu. l kadir özen dha