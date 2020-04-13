'Önceliğimiz altyapı olacak'

Koronavirüs pandemisi sebebiyle liglerin başlama tarihinin haziran ayının başına ertelenmesi sonrası gündemi değerlendiren Göztepe’nin Teknik Direktörü İlhan Palut, futbolun bu salgın sebebiyle değişim sürecine gireceğini söyledi. Kulüplerin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun gelirlerinde bir daralmanın yaşanacağını kaydeden Palut, “Kulüpler yüksek ücretli transferler yaparken çok zorlanacak. Türk futboluna baktığımızda ekonomik yapısı eksiye giden bir durumdaydı. Sonuçta TFF’nin getirdiği harcama limitleri oldu. Futbol ekonomisinde koronavirüsten dolayı daralma olacağını düşünürsek, öze dönüş kaçınılmaz olacak. Uygun maliyetteki futbolcular tercih edilecek, mevcut oyuncularda da yeni düzenlemeler yapılacaktır” dedi.



‘Göztepe için hazırız’



Palut, bu süreçte teknik direktörlere düşen görevlerin de olacağını belirtti. Artık her istenilen takviyenin gerçekleşemeyeceğini vurgulayan Palut, “Teknik adamlar mevcut kadroyla en iyi takımı ortaya çıkarmak için daha çok efor harcayacak. Oyuncu gelişimleri öncelikli görevimiz olacak. Takımımızın gelişimi için de daha çok kafa yoracağız. Bu sürece hem kendimiz hem de Göztepe adına hazırız. Gerçekte ne olacağını kestirmek çok zor, net hatlar çizmek kolay değil. Bu ekonomik küçülme gerçekleştiğinde kendi mesaimizi geliştirmede yoğun bir şekilde çalışacağız” diye konuştu. Öte yandan antrenmanlarını erteleyen Göztepe, 27 Nisan Pazartesi günü idmanlara yeniden başlamayı planlıyor.

Sorumsuzluk Totem’i canından etti









Göztepe’nin simgelerinden biri ve Güzelyalı sakinlerinin neşesi olan kedisi ‘Totem’ geçtiğimiz gün, sorumsuz bir köpek sahibinin tedbirsizliği sebebiyle saldırıya uğrayarak üzücü bir şekilde hayatını kaybetti. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Dün gerçekleşen olayla ilgili görüntüler tespit edilip, İzmir Emniyeti ile paylaşılmıştır. Seni özleyeceğiz Totem” ifadelerine yer verildi. Totem’in ölümü, sarı kırmızılıları derin üzüntüye boğdu.