Önceliğimiz liyakat

Kuşadası Belediyesi’nde 2021 yılının ilk iki ayında altı yeni atama gerçekleşti. Kadro rotasyonu kapsamında liyakat ve performansa dayalı olarak yapılan atamalarla; Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Cem Özgür Demirci, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Ethem Kerim, Bilgi İşlem Müdürlüğüne Abdülkadir Avcı ve yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne Edip Adanalı getirildi. Öte yandan emekliye ayrılan İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Ekinci’nin yerine Ahmet Balsak ve Mali Hizmetler Müdürü Pınar Ühelge’nin yerine Gülşen Demirpolat geldi.

“Kentimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diyen Belediye Başkanı Ömer Günel, “Temel hedefimiz Kuşadalılara en kaliteli hizmeti ulaştırmak. İki yıl içerisinde Kuşadası’nı modern bir turizm kenti haline getirmek için önemli işler yaptık. Kadro rotasyonunun da verimliliği ve kurumun enerjisini artıran bir uygulama olduğunu düşünüyoruz” dedi.