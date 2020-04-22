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    HaberlerEge Haberleri ‘Önceliğimiz sağlık’
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    22.04.2020 - 07:00 |

    ‘Önceliğimiz sağlık’

    Koronavirüs salgınından önce hem ING Basketbol Süper Ligi, hem de FIBA Europe Cup’ta zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka’da antrenör Ufuk Sarıca, sağlığın her şeyden önce geldiğini söyledi.

    ‘Önceliğimiz sağlık’

    Koronavirüs salgınından önce hem ING Basketbol Süper Ligi, hem de FIBA Europe Cup’ta zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka’da antrenör Ufuk Sarıca, sağlığın her şeyden önce geldiğini söyledi. Müthiş bir çıkış yakaladıkları sezona ara vermek zorunda kalan yeşil kırmızılılarda Sarıca, “Yeni kurulan bir takım olarak bence sezonun en başarılı ekibiydik. Europe Cup’ta da üst üste 13 galibiyetlik bir seriyle yarı finale kalıp tarihimizin Avrupa’daki ilk kupasına çok yaklaşmıştık. Böyle iyi giden bir sezonun eşi görülmemiş şekilde durması üzücü ama sağlık her şeyden önce gelir. Ancak ligin kalan bölümünün oynanıp tamamlanmasını bekliyorum” dedi.

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