‘Önceliğimiz sağlık’

Kuşadası Belediyesi, ramazan ayı nedeniyle fırın denetimlerini artırdı. Belediye Başkanı Ömer Günel, gıda ürünü satan işletmelere yönelik kontrollerin sıklaşacağını belirtti, işletmelerin halk sağlığı ihlali yapmalarına izin vermeyeceklerini söyledi. Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü, imalathane bölümlerinin, un depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığını, pide ve ekmeklerin gramajını ve evrakı kontrol etti.