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    07.09.2020 - 00:02 |

    Önceliğimiz siyaset değil hizmet yapmak

    Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Ak Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Ak Parti Teşkilat İşleri Başkanı İhsan Ok ve Edremit Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna ile birlikte Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ı ziyaret etti.

    Önceliğimiz siyaset değil hizmet yapmak

     İlçede devam eden çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Arslan, “Halkımızın takdiri ile göreve geldiğimiz günden itibaren siyaseti bir kenara bıraktık. Edremit’i bir adım ileriye taşıyacak her fikre ve görüşe açığız” dedi.

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