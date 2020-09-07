Önceliğimiz siyaset değil hizmet yapmak

İlçede devam eden çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Arslan, “Halkımızın takdiri ile göreve geldiğimiz günden itibaren siyaseti bir kenara bıraktık. Edremit’i bir adım ileriye taşıyacak her fikre ve görüşe açığız” dedi.