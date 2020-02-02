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    HaberlerEge Haberleri ‘Önceliğimiz, yerel esnafın kazanması’
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    02.02.2020 - 00:04 |

    ‘Önceliğimiz, yerel esnafın kazanması’

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

    ‘Önceliğimiz, yerel esnafın kazanması’

    Elazığ için toplanan yardımları bizzat kendi teslim ettiğini belirten Başkan Akın, büyük bir dayanışma ve duyarlılık örneği gösteren hemşerilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Soru-cevap şeklinde devam eden buluşmada Akın, alışveriş festivali tarzında bir çalışmalarının olup olmayacağı sorusuna, “Benim önceliğim Turgutlu’da yerel esnafın kazanması. Turgutlu’nun dışından gelecek, burada benim esnafımın işini kesecek, yöresel yemekler tarzında çalışmalara izin vermeyeceğiz” yanıtını verdi.

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