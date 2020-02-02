02.02.2020 - 00:04 |
‘Önceliğimiz, yerel esnafın kazanması’
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.
Elazığ için toplanan yardımları bizzat kendi teslim ettiğini belirten Başkan Akın, büyük bir dayanışma ve duyarlılık örneği gösteren hemşerilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Soru-cevap şeklinde devam eden buluşmada Akın, alışveriş festivali tarzında bir çalışmalarının olup olmayacağı sorusuna, “Benim önceliğim Turgutlu’da yerel esnafın kazanması. Turgutlu’nun dışından gelecek, burada benim esnafımın işini kesecek, yöresel yemekler tarzında çalışmalara izin vermeyeceğiz” yanıtını verdi.
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.