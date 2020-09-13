Öncelik dere temizliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof. Dr. Doğan Yaşar, ‘Yüzülebilir bir körfez’ için ön şartın derelerden akan organik kirliliğin arıtılması olduğunu söyledi. Körfez’in 1930’lu yıllarda kirlenmeye başladığını ifade eden Prof. Dr. Yaşar, kirliliğe neden olan şeyin derelerden gelen suların temizlenmeden körfeze akması olduğunu ifade etti. Dere yataklarının betonlanmasının hata olduğunu ifade eden Yaşar, şunları dile getirdi:

‘Betonlamak hata’

“Altını betonladıktan sonra kokar çünkü, suyla toprağın arasına set çekiliyor. Normalde o kokuyu toprak bir miktar da olsa emer. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Manda Deresi’nde biriken 6 metrelik biriken pisliğin temizlendiğini açıkladı. Ancak o pisliği temizlemek önemli değil. Gelen suyun temizlenmesi lazım. Bütün derelerin etrafına zabıta konulabilir. Bu şartlar altında İzmir Körfezi’nde yüzebilmek bir hayal.”

Koku şikayeti

Kentin hem ticaret hem de turizm sektörü açısından kayıpları olduğunu vurgulayan yaşar, “Dereden gelen bütün suların arıtmadan geçmesi lazım. Derelerden ne zaman temiz su gelmeye başlarsa ondan 1 yıl sonra İnciraltı-Konak arası yüzülebilir” dedi.

Körfez’in kirli olduğunu söyleyen vatandaşlardan Muzaffer Aslan (71) da, “50 yıl Almanya’da yaşadım orada dereler de akarsular da buralardan çok daha temiz ve bakımlı” diye konuştu. Hobi amaçlı balık tutmasına rağmen denizi temiz bulmadığı için yemediğini belirten Nesimi Günay (35) ise, “Su Urla’ya kadar bulanık, Urla’dan sonra berraklaşıyor. Eskiden İnciraltı’nda denize girilirdi. O günleri biliyorum” ifadesini kullandı.