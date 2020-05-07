07.05.2020 - 00:03 |
‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın’
İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın’ sloganıyla başlatılan kampanya, Akhisar’da yaşama geçirildi.
Yaya geçitlerinde denetimler yapıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Şube Müdürü Mustafa Işık, “Akhisar’da 7 noktada çalışma yaptık” dedi.
93 yaşında corona virüsü yendiSakarya'nın Hendek ilçesinde, corona virüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu.