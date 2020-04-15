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    HaberlerEge Haberleri Öncü olmaya devam edeceğiz
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    15.04.2020 - 07:00 |

    Öncü olmaya devam edeceğiz

    Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesi olanİzmir Ekonomi Üniversitesi, eğitim hayatında 19’uncu yılı geride bıraktı

    Öncü olmaya devam edeceğiz

    İzmir Ekonomi Üniversitesi, 19. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Her yıl yoğun katılımla coşkulu törenler düzenlediklerini ancak koronavirüs nedeniyle biraraya gelemediklerini belirten İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener; akıl, bilim ve teknolojinin rehberliğinde, kısa zamanda önemli işler başardıklarını dile getirdi. 19 yılda, ülke ve İzmir için fikir üreten, değer yaratan bir kurum haline geldiklerini ifade eden Özgener, şöyle konuştu:

    Binlerce kişi

    “50’yi aşkın ülkede, kendi işini kuran ya da uluslararası şirketlerde yöneticilik yapan mezunlarımız, bizlerin gurur kaynağı oldu. Güvenimizi hiçbir zaman boşa çıkarmayan gençlerimizle birlikte, yeniliklerin öncüsü olmaya devam edeceğiz. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın Türkiye’deki 188 üniversitede eğitim gören 35 bin 715 öğrencinin katılımıyla yaptığı memnuniyet araştırmasında, ‘A Plus’ unvanını almaya hak kazandık. Üniversite olarak en büyük yatırımı teknolojik altyapıya yaptık. Uzaktan eğitim sürecinde bunun ne kadar doğru bir adım olduğunu gördük. Uyguladığımız sistem, dünyanın en başarılı üniversitelerinden Princeton, Johns Hopkins, Manchester gibi üniversiteler tarafından kullanıyor. Ayrıca mezunlarımız için de internet üzerinden bilgilendirici seminerler düzenlemeye başladık. ‘Akıllı Kampüs’ü binlerce kişinin kullanımına açtık.”
    İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar da, “288 öğrenci ile eğitime başlayan üniversitemizde, öğrenci sayımız 10 bine ulaştı. Türkiye’de en çok tercih edilen üniversiteler arasına girmeyi başardık” şeklinde konuştu.

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