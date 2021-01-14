‘Öncülük ediyoruz’

İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından hayata geçirilen ‘İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezleri’ bünyesinde, girişimciler ile iş dünyası arasında etkileşim sağlama amacıyla hayata geçirilen ‘İzQ Girişim Portalı’ tanıtımının ardından ilk eşleşmesini gerçekleştirdi.

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezleri Projesi’ni, Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyonda gücünü artırmak ve İzmir’in bu alanlarda lider kent olmasına öncülük etmek hedefiyle hayata geçirdiklerini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Projemizin kesişim noktası niteliğini taşıyan ‘İzQ Girişim Portalı’, firmalar ve kurumlar tarafından sorunların ve ihtiyaç alanlarının tanımlandığı, girişimcilerin ise bu alanları portal üzerinden takip ederek spesifik çözümler ürettiği online bir platform” dedi. www.izq.com.tr