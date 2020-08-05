Önen’in Alaçatı’sı raflarda

SOSYOLOG Engin Önen’in ‘Alaçatı: farklı tarihler, farklı ahaliler ve farklı hayatlar’ eseri, Wesida Kitap’tan yayınlandı. Kitabını anlatan Önen, “Kent sosyolojisi, şehircilik disiplini ve şehir monografileri yazını açısından eşi benzeri olmayan bir örnek olan Alaçatı, araştırmayı ve hakkında makale ve kitaplar yazılmayı hak ediyor. Ben de bunu denedim. Değişik bir yöntem ve değişik bir tasarımla Alaçatı’yı anlatmaya çalıştım” dedi. Önen, ilk imza gününü Alaçatı Dost Kitabevi&Kafe’de 7 Temmuz günü saat 20.30-22.30 arasında yapacak.