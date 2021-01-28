‘Onlar bize emanetler’

Projeyle kedi ve köpekler sıcak yuvalarla buluşturulurken, her mahallede oluşturulacak besleme noktalarıyla çöp konteynerinden kurtarılması amaçlanıyor. İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, “İlçemizdeki yeni konteynerlerde karınlarını doyurmak isteyen sokak hayvanlarının mahsur kaldığını ve maalesef farkında olmadan çöp kamyonlarına nakledilerek telef oldukları şikayetlerini aldık. Buradan yola çıkarak başladığımız çalışmalarımızı, can dostlar yaşasın isimli sosyal sorumluluk projemiz ile perçinliyoruz. Onlar bize emanet” dedi.