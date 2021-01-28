BİST1.4670.00EURO8.970.01USD7.41-0.01ALTIN438.670.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Onlar bize emanetler’
    ABONE OL
    28.01.2021 - 00:01 |

    ‘Onlar bize emanetler’

    BALIKESİR’de AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla, “Can Dostlar Yaşasın” isimli sosyal sorumluluk projesi başlattı.

    ‘Onlar bize emanetler’

    Projeyle kedi ve köpekler sıcak yuvalarla buluşturulurken, her mahallede oluşturulacak besleme noktalarıyla çöp konteynerinden kurtarılması amaçlanıyor. İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, “İlçemizdeki yeni konteynerlerde karınlarını doyurmak isteyen sokak hayvanlarının mahsur kaldığını ve maalesef farkında olmadan çöp kamyonlarına nakledilerek telef oldukları şikayetlerini aldık. Buradan yola çıkarak başladığımız çalışmalarımızı, can dostlar yaşasın isimli sosyal sorumluluk projemiz ile perçinliyoruz. Onlar bize emanet” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Haydar Baş kimdir, ne zaman öldü? Haydar Baş partisi nedir, neden öldü?

    Haydar Baş kimdir, ne zaman öldü? Haydar Baş partisi nedir, neden öldü?

    Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

    Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

    Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

    Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

    Son dakika: Koronavirüste korkutan artış! Bakanlık tabloyu paylaştı

    Son dakika: Koronavirüste korkutan artış! Bakanlık tabloyu paylaştı

    Sıradaki Haber