09.03.2020 - 07:00 |
‘Onlar, emeğin öznesi’
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele ve çeşitli işlemler yaptırmak üzere belediyeye gelen kadınlara çiçek dağıttı.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele ve çeşitli işlemler yaptırmak üzere belediyeye gelen kadınlara çiçek dağıttı. Oktay, “Dünya üzerinde içinde hayat barındıran en küçük şey dahi emekle var olmuştur ve her zaman verilen emeğin öznesi kadınlardır. Her kapının ardında kadınlar bulunuyor” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.