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    HaberlerEge Haberleri ‘Onlar, emeğin öznesi’
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    09.03.2020 - 07:00 |

    ‘Onlar, emeğin öznesi’

    Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele ve çeşitli işlemler yaptırmak üzere belediyeye gelen kadınlara çiçek dağıttı.

    ‘Onlar, emeğin öznesi’

    Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele ve çeşitli işlemler yaptırmak üzere belediyeye gelen kadınlara çiçek dağıttı. Oktay, “Dünya üzerinde içinde hayat barındıran en küçük şey dahi emekle var olmuştur ve her zaman verilen emeğin öznesi kadınlardır. Her kapının ardında kadınlar bulunuyor” diye konuştu.

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