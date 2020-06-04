Onlar tam bir ‘can’ kurtaran

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, öncülüğünde tüm canlara saygı anlayışıyla görev yaptıklarını belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, geçen ay itfaiye personelinin 188 kedi, 29 köpek, 27 kuş, 9 yılan, 2 büyükbaş, 3 küçükbaş ve 18 diğer türler olmak üzere, toplam 276 hayvanı kurtardıklarını söyledi.