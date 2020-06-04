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    04.06.2020 - 00:03 |

    Onlar tam bir ‘can’ kurtaran

    Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, mayıs ayında otomobil motorlarına sıkışan kediden sulama kanalına düşen ineğe, başını tenekeye sıkıştıran köpekten korkuluklara sıkışan kuşa kadar çeşitli şekilde tehlikede olan 276 hayvanı kurtararak, doğal yaşam alanlarına dönmelerini sağladı.

    Onlar tam bir ‘can’ kurtaran

    Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, öncülüğünde tüm canlara saygı anlayışıyla görev yaptıklarını belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, geçen ay itfaiye personelinin 188 kedi, 29 köpek, 27 kuş, 9 yılan, 2 büyükbaş, 3 küçükbaş ve 18 diğer türler olmak üzere, toplam 276 hayvanı kurtardıklarını söyledi.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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