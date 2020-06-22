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    HaberlerEge Haberleri Onların en buruk Babalar Günü’ydü
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    22.06.2020 - 00:03 |

    Onların en buruk Babalar Günü’ydü

    Koronavirüslü günlerin zorlu savaşçıları olan, filyasyon ekibi üyeleri, Babalar Günü’nü buruk geçirdi.

    Onların en buruk Babalar Günü’ydü

    İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Metin Kızılelma, “22 yıldan bu yana ilk defa çocuğumdan uzak bir Babalar Günü kutladım” dedi. Ekipte görevli olan Diş Hekimi Nuri Özdemir, çocuğunun sık sık arayıp ‘Ne zaman geleceksin?’ diye sorduğunu dile getirdi, “Vatandaşlar, Babalar Günü’nü kendileri gibi kutlayabilmemizi istiyorlarsa maskelerini takıp sosyal mesafeye dikkat etsinler” uyarısında bulundu. Dr. Mert Aydın, görev öncesi Babalar Günü’nü kutlamak için arayan kızıyla görüntülü olarak konuştu. l TEZCAN EKİZLER İZMİR AA

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