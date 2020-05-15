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    HaberlerEge Haberleri ‘Onların sağlığı her şeyden önemli’
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    15.05.2020 - 00:03 |

    ‘Onların sağlığı her şeyden önemli’

    ‘Onların sağlığı her şeyden önemli’

    Kuşadası’nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş arası çocuklar, getirilen 4 saatlik serbestlikle 47 gün aradan sonra dışarıda olmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklardan bazıları bisiklet sürmeyi, bazıları top oynamayı, bazıları ise uçurtma uçurmayı tercih etti. Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğünde kurulan Emek Atölyeleri’nde gönüllü kadınlarca üretilen 13 bin yetişkin maskesi ile 8 bin çocuk maskesi, kentin 6 farklı noktasında kurulan stantlarda palyaçoların verdiği çeşitli hediyelerle beraber anne, baba ve çocuklara dağıtıldı. Başkan Günel, “Bu manzarayı hepimiz çok özlemişiz. Ancak tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz” diye konuştu.

    Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.
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