‘Onların sağlığı her şeyden önemli’

Kuşadası’nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş arası çocuklar, getirilen 4 saatlik serbestlikle 47 gün aradan sonra dışarıda olmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklardan bazıları bisiklet sürmeyi, bazıları top oynamayı, bazıları ise uçurtma uçurmayı tercih etti. Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğünde kurulan Emek Atölyeleri’nde gönüllü kadınlarca üretilen 13 bin yetişkin maskesi ile 8 bin çocuk maskesi, kentin 6 farklı noktasında kurulan stantlarda palyaçoların verdiği çeşitli hediyelerle beraber anne, baba ve çocuklara dağıtıldı. Başkan Günel, “Bu manzarayı hepimiz çok özlemişiz. Ancak tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz” diye konuştu.