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    HaberlerEge Haberleri Önlem alınsın!
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    29.02.2020 - 00:00 |

    Önlem alınsın!

    MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde, her gün yüzlerce kişinin yanından geçtiği 7 metre yüksekliğinde, 200 metre uzunluğunda bahçe duvarı, tehlike yaratıyor. Bölgede yaşayanlar, bir olay yaşanmadan önlem alınması istedi. l CEMİL SEVAL DHA

    Metrobüs ve duraklarda 'koronavirüs' önlemiİstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'nca koronavirüse karşı önlem almak için metrobüsler ile metrobüs duraklarında yıkama ve dezenfekte uygulaması başladı. Uygulama kapsamında, her gün yaklaşık 1 milyon 50 bin kişinin yolculuk yaptığı metrobüsler ile metrobüs durakları ekipler tarafından detaylı temizlik işlemlerinin ardından ilaçlarla dezenfekte edilecek. Uygulama bu gece ilk defa gerçekleşti
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