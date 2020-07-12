Önlemde geç kalmayalım

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir’in deprem tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Kentte, yapıların yaklaşık yüzde 65’inin kaçak yapılardan ve gecekondulardan, geri kalan bölümünün de yarısının deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapılardan oluştuğunu kaydeden Nasır, “İzmir’deki depreme dayanıklı yapı stoku sadece yüzde 25-30 seviyesinde” dedi. İzmir’in 7 büyüklüğünde bir deprem üretebilecek 17 fay hattının merkezinden geçtiği riskli bir kent olduğuna vurgu yapan Nasır, “Büyük riskler taşıyan İstanbul, Marmara Denizi’nden geçen 2 fay hattı üzerinde bulunmasına ve İstanbul’un kuzeyi ikinci derece deprem bölgesi olmasına rağmen İzmir, doğusundan batısına, kuzeyinden güneye birinci derece deprem kuşağında. Bu gerçek göz ardı edilmemelidir” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler’in 1998 yılında, dünyada aralarında İzmir’in de bulunduğu 9 büyük kentte deprem mastır planı çalışmalarına başladığını dile getiren Necip Nasır, sözlerine şöyle devam etti:

‘Dikkatle düşünülmeli’

“Bu çalışmalarda, 1999’da rahmetli Belediye Başkanımız Ahmet Piriştina döneminde açıklanan sonuç raporunda, olası 6,5 büyüklüğündeki bir depremde toplam 30 ilçesi bulunan İzmir’de sadece 11 ilçede yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybedebileceği, 1,5 milyon kişinin de evsiz kalabileceği öngörülmüştü. Mevcut yapı stokuyla 1999 yılında 3 milyon 300 bin nüfustan, bugün 4,5 milyonluk bir nüfusa ulaşan İzmir’de olabilecek yıkıcı bir depremin sonuçları çok dikkatle düşünülmeli.”