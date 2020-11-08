08.11.2020 - 02:53 |
Önlemlerde İzmir pilot olabilir
İzmir’de can ve mal kayıplarına depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) tarafından hazırlanan ön rapor, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandalcı’nın katılımıyla düzenlenen toplantıda ele alındı. Raporda açıklanan ‘Deprem Bilim Kurulu’ oluşturulması önerisine destek verebileceklerini belirten Mandalcı, “İzmir, yürütülecek çalışmalarda pilot bölge olabilir” dedi.
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da, “DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir koordinasyonunda bilim insanlarımız, yaşanan depremin teknik özellikleri ve sahadaki sonuçlarını değerlendirdi. Tespitleri önümüzdeki günlerde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacağız” diye konuştu. Rapordaki önerileri aktaran Sözbilir ise, şöyle konuştu:
“Çocuklarımızın eğitim hayatları boyunca doğayı tanımaları ve anlamalarına yönelik dersler görmeleri; şehirlerin yerleşime uygunluk değerlendirmelerinin yerbilimsel veriler ışığında düzenlenmesi; belediye ve yerel yönetimler gibi uygulayıcı kurumlarda deprem araştırmalarında uzman jeoloji ve jeofizik mühendislerini istihdam edilmesi hayati derecede önem taşıyor.”