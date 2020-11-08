Önlemlerde İzmir pilot olabilir

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da, “DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir koordinasyonunda bilim insanlarımız, yaşanan depremin teknik özellikleri ve sahadaki sonuçlarını değerlendirdi. Tespitleri önümüzdeki günlerde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacağız” diye konuştu. Rapordaki önerileri aktaran Sözbilir ise, şöyle konuştu:



“Çocuklarımızın eğitim hayatları boyunca doğayı tanımaları ve anlamalarına yönelik dersler görmeleri; şehirlerin yerleşime uygunluk değerlendirmelerinin yerbilimsel veriler ışığında düzenlenmesi; belediye ve yerel yönetimler gibi uygulayıcı kurumlarda deprem araştırmalarında uzman jeoloji ve jeofizik mühendislerini istihdam edilmesi hayati derecede önem taşıyor.”