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    HaberlerEge Haberleri ‘Önlemlere titizlikle uyalım’
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    05.05.2020 - 07:00 |

    ‘Önlemlere titizlikle uyalım’

    AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, salıınla ilgili son durumu değerlendirdi.

    ‘Önlemlere titizlikle uyalım’

    AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, salıınla ilgili son durumu değerlendirdi. Süreçte ülkenin en hızlı şekilde hareket ettiğini belirten Nasır, “Türkiye, ABD ve Avrupa’dan daha önceden aldığı önlemlerle pandemiyi kontrol etmeye çalışırken, tüm toplum kesimlerinin ve ekonominin içinde bulunulan an ve gelecekteki olası sorunlar için topyekûn bir kapsayıcılığı olan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketi açıklayarak ekonomiyi ayakta tutacak destekleri açıkladı” dedi. İzmir’deki toplam yatak sayısının 12 bin 278, yoğun bakım yatak sayısının da 1226 olduğunu belirten Nasır, “Şu anda yoğun bakım doluluk oranı ise diğer hastalarla birlikte toplam yüzde 57 seviyesinde, servislerdeki doluluk da yüzde 40’larda. İzmirli hemşerilerimden, duyarlılıklarını sürdürmelerini ve izolasyon sürecine devam etmelerini rica ediyorum” diye konuştu.

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