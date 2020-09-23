Önlemlere uymayan yanıyor

Balıkesir ve Denizli’de pandemi tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı. Balıkesir’de jandarma ekiplerinin düğünlere yönelik yaptığı denetimlerde, Gönen Tuzakçı Mahallesi’ndeki bir düğünde 5 kişiye 9 bin lira, Bandırma Sahil Yenice Mahallesi’nde de 17 kişiye 35 bin 820 lira İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası verildi. Altıeylül Pamukçu Mahallesi’nde kına eğlencesinde de bir kişiye kurallara uymadığı için 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Denizli’de de İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde maske kuralını ihlal eden 740 kişiye toplam 666 bin lira ceza yazıldı. l AA