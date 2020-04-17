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    HaberlerEge Haberleri ONLINE fizyoterapi
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    17.04.2020 - 00:02 |

    ONLINE fizyoterapi

    ONLINE fizyoterapi

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşların daha verimli ve kaliteli zaman geçirmesi için “Evde Kal Evde Spor Var” sloganıyla başlattığı online sporun yanında online fizyoterapi hizmetine de başladı.

    Hareketli kalın

    Fizyoterapist Fatma Nur İpeker tarafından verilen terapi, Karahasanlı Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde gerçekleştiriliyor; hastalık çeşitlerine göre de çekilen fizyoterapi videoları Büyükşehir Belediyesi’nin youtube ve sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. İpeker, evde kalanlara, aktif ve kendi bedenleri izin verdiği ölçüde hareketli kalmalarını önerdi.

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