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    26.09.2020 - 00:02 |

    Online kurslar

    Bornova Belediyesi, vatandaşlara yönelik Hobi ve Beceri Edindirme Kurslarını, 12 Ekim’de online olarak yeniden açıyor.

    Online kurslar

    16 farklı branşta gerçekleşecek olan eğitimlere katılmak isteyenler 30 Eylül’e kadar yine internet üzerinden başvurması gerekiyor. Başkan Dr. Mustafa İduğ, vaka sayılarında ki artışa dikkat çekerek, “Bornovalılar virüsten korunmaya odaklansın, hizmeti ayaklarına götüreceğiz” diye konuştu. Kurslara form.bornova.bel.tr adresinden online başvuruda bulanabilir ya da detaylı bilgi almak için 999 29 29’dan dahili 5806’yı aranabilir.

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