‘Online mesafeye’ dikkat

Salgınla birlikte artık daha çok dijital dünyaya mahkum olduk. Oradan alışveriş yapıyor, oradan özlem gideriyor, işimizi oradan yapıyoruz. Hepimiz sosyal medya ile sosyalleşiyor, dünyada ne olup bittiğini oradan görüyoruz. Salgınla mücadelede önemli olan sosyal mesafe, sosyal medyanın da gündeminde. Yönetim ve Strateji Uzmanı olan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Deniz Eriş, sosyal medyadaki bu mesafenin sağlıklı iletişim için gerekli ve şart olduğunu söylüyor. İşte sosyal medyada mesafenizi koruyacak ipuçları.

- Sosyal medyanın en önemli özelliği nedir?

Bugün artık toplum, dijital dünyanın getirdiği yeni medya araçları ile kitlelere ulaşma şansına sahip. İstediğiniz türde bilgiyi, seçeceğiniz araçlarla yayabilir veya ulaşabilirsiniz.

Sosyal medyadaki iletişimi, klasikten ayıran temel iki faktör var.

Birincisi etkileşimin artmış olması, ikincisi ise yakınsama yani birden fazla teknolojiyi aynı cihazda kullanabilme şansı.

- Yeni medyanın avantajı nedir?

Dijital medyada en büyük olanak, bilgiyi yayma ve erişme hızı. Geniş kitlelere erişim imkanı ile yüksek bir etkileşim sağlamak mümkün. Online platformlarda toplantı yapmak da artık çok kolay.

- Sosyal medyada sosyal mesafe konusu nedir?

Sosyal mesafe basit bir anlatımla samimiyet derecesidir. Toplum içindeki fiziksel ortamlarda var olan sosyal mesafe elbette sanal ortamda geçerli. Fiziksel dünyada nasıl yabancılara ya da belirli kişilere, gruplara, ortamlara uzak kalmayı tercih ediyorsak aynı davranış biçimini sosyal medyada da yapmamız daha sağlıklı ilişkiler için önemli.

- Sosyal mesafe korunmazsa ne olur?

Olumsuz söylemlerin yayılım hızı, olumlulara göre çok daha yüksek. Üstüne sosyal medyanın yüksek etkileme gücü de eklenince olumsuz içeriklerde yayım yapan kişilere karşı sosyal mesafeyi korumanın önemi ortaya çıkar. Bu nedenle sosyal medyada duygusal bulaşmaya dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunu yapmazsanız duygusal felaketler kaçınılmaz olur.

- Sosyal medyada davranış kuralları var mı?

Fiziksel dünyadaki gibi kurallar var. Bu kuralların adı da Nettiquete (Netiket). Yani e-posta yollamaktan sosyal mecralarda içerik paylaşmaya ve içeriklere yorum yazmaya kadar birçok farklı platformdaki uyulması gereken kuralları ifade ediyor.

- Nasıl kurallar bunlar?

Eskiden büyüklerimiz gece 22.00’den sonra telefon edilmez derdi ama bakıyoruz şimdi gece ikide WhatsApp grubuna mesaj atıyor insanlar. Dikkat etmemiz gereken çok kural var. Bu arada tabi ki etik kurallar da önemli. Mesela misafirliğe gittiğimiz bir evde izin istemeden evde çekildiğimiz bir fotoğrafı paylaşmak gibi.

- Bilgi kirliliğiyle nasıl baş edilir?

Doğru olmayan, abartılı, inanılmaz gibi duran bilgilere ilgi çok olduğu gibi yayılım hızı da yüksek. Sonuçta tüm bunlar bilgi kirliliği başlığı altına giren konular. En temel sorun bu. Ama önüne geçmek de aslında bir o kadar kolay. Tek yapmanız gereken kaynağını bilmediğimiz bir bilgiyi, bugünlerde içinde bulunduğumuz pandemi durumlarını da düşünürseniz, paylaşmamanız.

- Sosyal medyada uygunsuz davranış nedir?

Paylaşılan bir içeriği beğenmediği için karşı tarafı yargılayacak türden negatif iletişim dili ile sosyal mecralarda yorum yazmak. İşte bu uygunsuzdur.

- Sosyal medyada doğru iletişimin yol haritası?

7’den 70’e ortak buluşma platformu olan sosyal medya platformlarında sosyal mesafeyi koruyarak etik yaklaşımlarla ilişkilerimizi rahatlıkla yönetebiliriz.