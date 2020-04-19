Online pazarda patatese ilgi

Semt pazarını, kurduğu aliagasemtpazari.com ile online ortama taşıyan Aliağa Belediyesi, virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların imdadına yetişti. Online semt pazarı, kısa sürede ulaştığı 52 bin ziyaretçi ile Aliağalıların en çok ziyaret ettiği web sayfası oldu. Bir haftada 4 bin 213 siparişi vatandaşın evlerine kadar ulaştıran sistemde, toplamda 20 bin kilogram sebze, meyve ve bakliyat siparişinden rekoru 1.710 kilogramla patates kırdı. Patatesi, bin 234 kilogramla çilek takip etti.